'L'Isola dei Famosi 2021', ecco chi sarebbero i primi 3 componenti del cast! (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'Isola dei Famosi 15 condotta da Ilary Blasi e Alvin come inviato speciale in Honduras è in fase di work in progress. Il reality – sembra ormai certo – avrà inizio nel mese di marzo, presumibilmente dopo la fine del Festival Di Sanremo e, dopo il grande successo generato dal Grande Fratello Vip 5, grandi sono le aspettative con cui i telespettatori attendono le dinamiche dell'Isola. Ma chi ci sarà nel cast? Tante le indiscrezioni e nessuna ufficialità per il momento, purtroppo. Ma numerosi e interessanti sono i nomi che ruotano attorno a questa 15esima edizione. Se diverso tempo addietro si era parlato di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e diversi altri volti divenuti noti grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, come Andrea Cerioli, Giorgio Manetti, Angela Nasti, Giovanna Abate, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, oltre che Asia Argento, Luigi Oliva, ...

