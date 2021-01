Juric: “Il Crotone significa molto per me. Sarà una sfida difficile” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Conferenza stampa in vista della sfida contro il Crotone di domenica pomeriggio per il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric. Su cosa significa per lui il Crotone dopo l’avventura passata sulla panchina dei calabresi: “significa tantissimo, con me in panchina andammo in A per la prima volta. Ha tante persone a cui sono legato. Il legame che ho con loro è straordinario, siamo ancora amici. Guardando indietro penso che dovevo rimanere, perché avevo tutte le componenti per continuare a fare bene”. Sui possibili pericoli nella sfida di domenica: “Hanno preso tanti gol perché anche con l’Inter giocano alla stessa maniera, hanno questa mentalità: l’allenatore ci crede. Le partite con le pari livello sono state molto combattute. Quando arrivano le grandi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Conferenza stampa in vista dellacontro ildi domenica pomeriggio per il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan. Su cosaper lui ildopo l’avventura passata sulla panchina dei calabresi: “tantissimo, con me in panchina andammo in A per la prima volta. Ha tante persone a cui sono legato. Il legame che ho con loro è straordinario, siamo ancora amici. Guardando indietro penso che dovevo rimanere, perché avevo tutte le componenti per continuare a fare bene”. Sui possibili pericoli nelladi domenica: “Hanno preso tanti gol perché anche con l’Inter giocano alla stessa maniera, hanno questa mentalità: l’allenatore ci crede. Le partite con le pari livello sono statecombattute. Quando arrivano le grandi ...

Noovyis : (Juric: “Il Crotone significa molto per me. Sarà una sfida difficile”) Playhitmusic - - zazoomblog : Verona Juric verso il Crotone: “Sarà difficile sto pensando di cambiare” - #Verona #Juric #verso #Crotone: #“Sarà - sportli26181512 : Verona, Juric: 'Crotone? Per me ha un sapore particolare': Il tecnico: 'Per me significa tantissimo, andammo in A p… - sportli26181512 : Verona, Juric: “Con il Crotone la partita più importante del campionato”: Verona, Juric: “Con il Crotone la partita… - HellasVeronaFC : #Juric: 'Il Crotone è un avversario competitivo: sarà la partita più importante del nostro campionato' #DaiVerona… -