I pronostici di Serie A, 17ª giornata: i consigli di CalcioWeb, il Milan torna al successo. Juve-Sassuolo da Over (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si torna subito in campo per la 17ª giornata del campionato di Serie A, tutti i pronostici pubblicati dalla redazione di CalcioWeb. Il turno prende il via con l’interessante sfida tra Atalanta e Benevento, due squadre che stanno attraversando un momento molto positivo. Alle 18 fondamentale sfida per la salvezza tra Genoa e Bologna, in serata il Milan alla ricerca del riscatto contro il Torino. Il big match si gioca alle 12.30, di fronte Roma e Inter in una sfida che non ha bisogno di presentazioni, i giallorossi possono accorciare ancora di più ed entrare pienamente in corsa per lo scudetto. La Lazio sul campo del Parma, il Napoli con l’Udinese. Match casalinghi per Verona e Fiorentina che dovranno vedersela con Crotone e Cagliari, promette spettacolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sisubito in campo per la 17ªdel campionato diA, tutti ipubblicati dalla redazione di. Il turno prende il via con l’interessante sfida tra Atalanta e Benevento, due squadre che stanno attraversando un momento molto positivo. Alle 18 fondamentale sfida per la salvezza tra Genoa e Bologna, in serata ilalla ricerca del riscatto contro il Torino. Il big match si gioca alle 12.30, di fronte Roma e Inter in una sfida che non ha bisogno di presentazioni, i giallorossi possono accorciare ancora di più ed entrare pienamente in corsa per lo scudetto. La Lazio sul campo del Parma, il Napoli con l’Udinese. Match casalinghi per Verona e Fiorentina che dovranno vedersela con Crotone e Cagliari, promette spettacolo ...

infobetting : Milan-Torino (9 gennaio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - MondoSportivoIT : Serie A, 17/a giornata 2020-2021: i pronostici - - Mingaball : RT @infobetting: Reggiana-Cittadella (sabato 9 gennaio, ore 14): formazioni, quote, pronostici… - underoverbets : RT @infobetting: Reggiana-Cittadella (sabato 9 gennaio, ore 14): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Reggiana-Cittadella (sabato 9 gennaio, ore 14): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : pronostici Serie PRONOSTICI SERIE A News-Sports A2 Femminile - La Virtus Cagliari recupera domani contro Bruschi Valdarno

In questo anomalo campionato di serie A2 femminile, comincia la girandola dei recuperi causa Covid. Si parte domani notte (si gioca alle 21,30) in casa della Bruschi Basket San Giovanni Valdarno nel..

I pronostici di Serie A, 17ª giornata: i consigli di CalcioWeb, il Milan torna al successo. Juve-Sassuolo da Over

I pronostici di Serie A, 17ª giornata. Si torna in campo per il massimo campionato italiano, si gioca un turno che può regalare emozioni ...

In questo anomalo campionato di serie A2 femminile, comincia la girandola dei recuperi causa Covid. Si parte domani notte (si gioca alle 21,30) in casa della Bruschi Basket San Giovanni Valdarno nel..I pronostici di Serie A, 17ª giornata. Si torna in campo per il massimo campionato italiano, si gioca un turno che può regalare emozioni ...