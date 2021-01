Giovanni Rezza: “Pressione sugli ospedali aumentata, allarme terapie intensive” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Per la prima volta dopo diverse settimane, l’Rt torna al di sopra di 1 nel nostro paese e si fissa intorno a 1,03. Anche il tasso di incidenza di casi di Covid-19 torna a crescere ed è ora circa 313 per 100 mila abitanti. La Pressione sulle strutture sanitarie, di conseguenza, è aumentata e il tasso di occupazione delle terapie intensive è di nuovo intorno alla soglia critica. Per questo motivo occorre mantenere comportamenti prudenti anche nelle aree che non sono state colpite da maggiori restrizioni“. Queste sono le considerazioni di Giovanni Rezza, attuale direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute. Rezza ha esplicitato le proprie opinioni commentando il report settimanale della Cabina di Regia, allarmando il popolo italiano in merito all’evoluzione ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Per la prima volta dopo diverse settimane, l’Rt torna al di sopra di 1 nel nostro paese e si fissa intorno a 1,03. Anche il tasso di incidenza di casi di Covid-19 torna a crescere ed è ora circa 313 per 100 mila abitanti. Lasulle strutture sanitarie, di conseguenza, èe il tasso di occupazione delleè di nuovo intorno alla soglia critica. Per questo motivo occorre mantenere comportamenti prudenti anche nelle aree che non sono state colpite da maggiori restrizioni“. Queste sono le considerazioni di, attuale direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute.ha esplicitato le proprie opinioni commentando il report settimanale della Cabina di Regia, allarmando il popolo italiano in merito all’evoluzione ...

Il virus ha travolto nella prima ondata la Lombardia e nella seconda il Veneto che era stata tra le regioni più efficienti. I due sistemi spesso indicati come modello mostrano tutti i loro limiti ...

È stato vaccinato oggi all’ Ospedale Spallanzani di Roma il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza , insieme ai medici Usmaf (sanità marittima e aree di ...

