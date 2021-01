Genoa, Ballardini: “Contro il Bologna voglio una squadra aggressiva” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Genoa torna in campo domani e ospita al Ferraris il Bologna. Il tecnico Davide Ballardini ha presentato la sfida in sala stampa: “Cercheremo di fare il massimo domani e voglio vedere un Genoa intenso, attento e anche aggressivo in difesa. Nonostante tutte le difficoltà - aggiunge il tecnico rossoblu - mi aspetto di vedere un Genoa che giochi bene e che faccia una gara da squadra. Dobbiamo avere riferimenti in campo e così si cresce avendo maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. I principi chiari ti portano ad essere più squadra. Il Bologna è forte e con un bravo allenatore e i cinque risultati utili confermano che domani affronteremo un avversario di ottimo livello. Sedermi sulla panchina del Genoa mi dà sempre ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 gennaio 2021) Iltorna in campo domani e ospita al Ferraris il. Il tecnico Davideha presentato la sfida in sala stampa: “Cercheremo di fare il massimo domani evedere unintenso, attento e anche aggressivo in difesa. Nonostante tutte le difficoltà - aggiunge il tecnico rossoblu - mi aspetto di vedere unche giochi bene e che faccia una gara da. Dobbiamo avere riferimenti in campo e così si cresce avendo maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. I principi chiari ti portano ad essere più. Ilè forte e con un bravo allenatore e i cinque risultati utili confermano che domani affronteremo un avversario di ottimo livello. Sedermi sulla panchina delmi dà sempre ...

