Galli: «Contagi in aumento? Paghiamo le libertà di Natale. Se ogni volta deve scattare il liberi tutti, meglio il lockdown» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Milano e primario del Sacco, Massimo Galli, rievoca la peste di Milano e punta il dito contro le leggerezze di Natale (i dati dei Contagi da Coronavirus sono in aumento negli ultimi giorni, ndr) che, adesso, ci fanno ripiombare nell’incubo del lockdown. «Quando prima del 24 dicembre ci si arrabbiava per la riapertura e l’assalto allo shopping natalizio non era per rovinare i commercianti. Quei pochi giorni di liberi tutti hanno determinato questi dati», ha detto al quotidiano la Repubblica. Il caso Veneto Le nuove misure restrittive «si potevano prendere anche prima», specialmente in alcune regioni come il Veneto dove ogni giorno si registrano migliaia di Contagi e ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Milano e primario del Sacco, Massimo, rievoca la peste di Milano e punta il dito contro le leggerezze di(i dati deida Coronavirus sono innegli ultimi giorni, ndr) che, adesso, ci fanno ripiombare nell’incubo del. «Quando prima del 24 dicembre ci si arrabbiava per la riapertura e l’assalto allo shopping natalizio non era per rovinare i commercianti. Quei pochi giorni dihanno determinato questi dati», ha detto al quotidiano la Repubblica. Il caso Veneto Le nuove misure restrittive «si potevano prendere anche prima», specialmente in alcune regioni come il Veneto dovegiorno si registrano migliaia die ...

