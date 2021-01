Epic Games Store, regalo ai videogiocatori: nuovo gioco gratis per Pc (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Epic Games Store regala ai videogiocatori Pc un nuovo tiolo da scaricare gratuitamente: ecco di quale si tratta. Rispetto a vent’anni fa, il mondo del gaming è decisamente meno costoso. Gli appassionati, o i genitori che vogliono fare un regalo ai figli, hanno una possibilità di scelta praticamente illimitata e possono vagliare le offerte che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’regala aiPc untiolo da scaricare gratuitamente: ecco di quale si tratta. Rispetto a vent’anni fa, il mondo del gaming è decisamente meno costoso. Gli appassionati, o i genitori che vogliono fare unai figli, hanno una possibilità di scelta praticamente illimitata e possono vagliare le offerte che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

elsisarsalad : In pratica as roma vuole fare un torneo su Fortnite...Mo non voglio dire ma un paio di milioni per convincere epic… - infoitscienza : Epic Games Store, nuovo gioco gratis disponibile: ecco qual è - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi 'Epic Games' ha dichiarato ai giudici di non aver trovato un'accordo con Apple per portare ulteriori testimoni nel… - AppleRTweet : RT @Vittorino1806: Oggi 'Epic Games' ha dichiarato ai giudici di non aver trovato un'accordo con Apple per portare ulteriori testimoni nel… - Vittorino1806 : Oggi 'Epic Games' ha dichiarato ai giudici di non aver trovato un'accordo con Apple per portare ulteriori testimoni… -