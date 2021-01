Epic Games: Rad Game Tools è l’ultimo acquisto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un altro fulmine a ciel sereno per la casa di Fortnite: Epic Games stupisce ancora con l’acquisizione dello sviluppatore Rad Game Tools In una svolta particolarmente inaspettata prima della calma piatta del weekend, Epic Games ha annunciato di aver acquisito Rad Game Tools. Questo team di sviluppo da Kirkland (stato di Washington) offre strumenti – i “Tools” a cui allude il nome – per altri sviluppatori. Parliamo di programmi come il sistema Oodle per comprimere i dati e il codec video Bink (immagine qui sotto). La dichiarazione di Epic in merito allude allo stretto contatto a cui lavoreranno le due parti coinvolte, infondendo ulteriore linfa vitale alle divisioni del publisher ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un altro fulmine a ciel sereno per la casa di Fortnite:stupisce ancora con l’acquisizione dello sviluppatore RadIn una svolta particolarmente inaspettata prima della calma piatta del weekend,ha annunciato di aver acquisito Rad. Questo team di sviluppo da Kirkland (stato di Washington) offre strumenti – i “” a cui allude il nome – per altri sviluppatori. Parliamo di programmi come il sistema Oodle per comprimere i dati e il codec video Bink (immagine qui sotto). La dichiarazione diin merito allude allo stretto contatto a cui lavoreranno le due parti coinvolte, infondendo ulteriore linfa vitale alle divisioni del publisher ...

tuttoteKit : Epic Games: Rad Game Tools è l’ultimo acquisto #EpicGames #RadGameTools #tuttotek - gesu_amore : RT @ispazio: Apple vs Epic, le società non trovano l’accordo per l’aggiunta di nuovi testimoni - AppleRTweet : RT @Vittorino1806: Oggi il giudice che segue il processo con 'Epic Games' ha stabilito che Apple può chiamare altri tre testimoni di Epic G… - Vittorino1806 : Oggi il giudice che segue il processo con 'Epic Games' ha stabilito che Apple può chiamare altri tre testimoni di E… - ispazio : Apple vs Epic, le società non trovano l’accordo per l’aggiunta di nuovi testimoni -