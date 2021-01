Cosi è stata uccisa Ashli Babbit, la veterana colpita da un proiettile nell’assalto al Congresso Usa (Di venerdì 8 gennaio 2021) . Gli ultimi istanti di Ashli Babbit, l’attivista QAnon uccisa da un agente durante l’assalto al Congresso Usa da parte dei sostenitori di Trump. La 35enne di San Diego ed ex membro dell’Air Force Usa era una convinta sostenitrice di Trump: è stata colpita da un proiettile di pistola esploso da distanza ravvicinata da uno degli agenti di guardia al Congresso Usa. colpita da un proiettile di pistola esploso da distanza ravvicinata da uno degli agenti di guardia al Congresso Usa mentre cercava di entrare negli uffici, così è stata uccisa Ashli Babbit la 35enne veterana dell’aeronautica statunitense, morta all’interno ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 8 gennaio 2021) . Gli ultimi istanti di, l’attivista QAnonda un agente durante l’assalto alUsa da parte dei sostenitori di Trump. La 35enne di San Diego ed ex membro dell’Air Force Usa era una convinta sostenitrice di Trump: èda undi pistola esploso da distanza ravvicinata da uno degli agenti di guardia alUsa.da undi pistola esploso da distanza ravvicinata da uno degli agenti di guardia alUsa mentre cercava di entrare negli uffici, così èla 35ennedell’aeronautica statunitense, morta all’interno ...

barbierichef : Ragazzi questa puntata è stata così spettacolare che mi gira un po’ la testa… ci vediamo giovedì prossimo!… - borghi_claudio : @francopavoni1 @RiccardoLaudad1 @Solocarmen1 MA SECONDO LEI NON LO SO??? Ho una moglie che organizza matrimoni ed e… - mcdannolove : @paradisocomment @incanti_sava Oddio così male le vogliono? Comunque non è che mi sia convertita, sulle ship di Roc… - Markus70 : @Eh__tweet @Nonha_stata @salcinz Un conto è fare casino sui social (modello lega e 5s) un conto è fare casino con p… - mitremailcul0 : zayn a sua figlia: “bambina mia...tu sei stata concepita così “ -