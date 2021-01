Calciomercato Udinese, il Liverpool piomba su De Paul: i dettagli (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Udinese deve proteggersi dagli assalti per Rodrigo De Paul: sul centrocampista argentino ci sarebbe anche il Liverpool. Le ultime L’Udinese deve proteggersi dagli assalti per Rodrigo De Paul: il centrocampista argentino è finito nel mirino delle big italiane (Juventus e Inter su tutti) ma non solo. Secondo quanto riportato dal The Sun, oltre al noto interesse del Leeds per De Paul, ci sarebbe anche il Liverpool nella corsa per il centrocampista: base d’asta 40 milioni per strapparlo alla società dei Pozzo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’deve proteggersi dagli assalti per Rodrigo De: sul centrocampista argentino ci sarebbe anche il. Le ultime L’deve proteggersi dagli assalti per Rodrigo De: il centrocampista argentino è finito nel mirino delle big italiane (Juventus e Inter su tutti) ma non solo. Secondo quanto riportato dal The Sun, oltre al noto interesse del Leeds per De, ci sarebbe anche ilnella corsa per il centrocampista: base d’asta 40 milioni per strapparlo alla società dei Pozzo. Leggi su Calcionews24.com

Glongari : #Inter per la ricerca del nuovo portiere al momento nessun candidato trova tanti riscontri quanti #Musso, che resta… - TUTTOJUVE_COM : Non solo Juve e Inter, anche il Liverpool su De Paul dell'Udinese - pietroscogna : Un fedelissimo per Castori: Mamadou Coulibaly è un nuovo centrocampista della Salernitana, in prestito dall'Udinese… - mrrandomxxv : Il sogno della #Juventus è #DePaul. Per averlo #Paratici dovrà superare la concorrenza di due nuove rivali.… - Bertolca10 : Secondo i media britannici, infatti, nella corsa a #DePaul dell'Udinese si sarebbero aggiunte Liverpool e Leeds, ol… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Udinese Calciomercato Udinese – Marino è uscito allo scoperto: le ultime! Mondo Udinese Calciomercato Udinese, il Liverpool piomba su De Paul: i dettagli

L'Udinese deve proteggersi dagli assalti per Rodrigo De Paul: sul centrocampista argentino ci sarebbe anche il Liverpool. Le ultime ...

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per l’obiettivo bianconero: c’è una novità

Calciomercato Juventus, De Paul il noto obiettivo dei bianconeri potrebbe scegliere la Premier League, c'è l'offerta del Liverpool ...

L'Udinese deve proteggersi dagli assalti per Rodrigo De Paul: sul centrocampista argentino ci sarebbe anche il Liverpool. Le ultime ...Calciomercato Juventus, De Paul il noto obiettivo dei bianconeri potrebbe scegliere la Premier League, c'è l'offerta del Liverpool ...