Zona gialla: quali sono le regioni in cui 'non funziona' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il professor Andrea Crisanti delinea situazioni e scenari per le prossime settimane: 'Abbiamo imparato che le zone rosse funzionano', mentre le altre 'funzionano meno bene, specialmente se la Zona ... Leggi su today (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il professor Andrea Crisanti delinea situazioni e scenari per le prossime settimane: 'Abbiamo imparato che le zone rosseno', mentre le altre 'no meno bene, specialmente se la...

gaiatortora : Ma la zona gialla 'rinforzata' è come l'aperitivo rinforzato?#50sfumaturedizone - sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - Tg3web : Le Regioni da domani torneranno tutte in zona gialla. Oggi ultimo giorno di festività con chiusure e divieti più st… - Saracosasara : RT @chasingthestars: Zona gialla ma l’unica cosa gialla che vedrò oggi è l’evidenziatore perché devo studiare - mariocomella : RT @valy_s: La strateggggia del governo per “combattere” il #Covid19 questa settimana: 1 giorno in #ZonaArancione, 2 giorni in #ZonaRossa,… -