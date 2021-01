Zhang smentisce, ma l'Inter attira l'interesse di due fondi: primi movimenti da Qatar e BC Partners (Di giovedì 7 gennaio 2021) Secondo il Corriere dello Sport sono almeno due i soggetti che si sono fatti avanti: il primo è un fondo del Qatar, il secondo è BC Partners Leggi su 90min (Di giovedì 7 gennaio 2021) Secondo il Corriere dello Sport sono almeno due i soggetti che si sono fatti avanti: il primo è un fondo del, il secondo è BC

Inter : ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merit… - FBiasin : 'Steven #Zhang smentisce categoricamente l'ipotesi di cessione dell'#Inter e precisa che si tratta di notizie prive… - InterTiAmo37278 : @cliexit_ @BILIbot_ COMUNICATO UFFICIALE - In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna da ENZO ARLO… - giannizurzolo : RT @marifcinter: +++ In merito ad alcune speculazioni pubblicate oggi, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazi… - pietro_1492 : @EmmeEmm_ vale anche per zhang che smentisce le voci di cessione? -