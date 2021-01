Washington: la prima vittima, veterana dell’Air Force, è stata uccisa dalla Polizia (Di giovedì 7 gennaio 2021) La donna, colpita mentre si arrampicava su una finestra, è deceduta in ospedale per le ferite riportate e sulla sua morte è stata aperta un'inchiesta, ha spiegato Contee Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 gennaio 2021) La donna, colpita mentre si arrampicava su una finestra, è deceduta in ospedale per le ferite riportate e sulla sua morte èaperta un'inchiesta, ha spiegato Contee

