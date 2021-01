UFFICIALE Fiorentina, Cutrone torna al Wolverhampton (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Fiorentina ha ufficializzato la cessione di Patrick Cutrone. L’attaccante torna in Premier League al Wolverhampton. I dettagli La Fiorentina ha ufficializzato la cessione di Patrick Cutrone. Nello specifico la società viola ha raggiunto l’accordo con il Wolverhampton per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore. UFFICIALE ? La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il @Wolves per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone.#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/iXGXjgw74w — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) January 7, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Laha ufficializzato la cessione di Patrick. L’attaccantein Premier League al. I dettagli Laha ufficializzato la cessione di Patrick. Nello specifico la società viola ha raggiunto l’accordo con ilper la risoluzione anticipata del prestito del calciatore.? Lacomunica di aver raggiunto l’accordo con il @Wolves per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick.#ForzaViola ? #pic.twitter.com/iXGXjgw74w — ACF(@acf) January 7, 2021 Leggi su Calcionews24.com

