Traffico Roma del 07-01-2021 ore 12 | 30

(Di giovedì 7 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane rallentamenti a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina anche per difficoltà di immissione su Casilina dove sono in corso dei lavori con riduzione della sede viaria ancora chiusa Piazza Adriana in attesa del servizio di pulizia per olio caduto sull’asfalto all’altezza di via Crescenzio Fino al prossimo 15 gennaio le ZTL di centro storico Trastevere Tridente San Lorenzo e Testaccio accesso libero anche senza permesso ricordiamo che il servizio della linea tram 2 effettuato da bus per danneggiamenti alla linea elettrica Cambiamo argomento chiuso ...