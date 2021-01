Solskjaer | «Deludente concedere due gol così» – VIDEO

Leggi su calcionews24

I due gol subiti contro il Manchester City hanno lasciato grande amarezza a Ole Gunnar. Le sue parole in conferenza stampa Il tecnico del Manchester United Ole Gunnarha commentato amareggiato la sconfitta contro il Manchester City nella semifinale di Coppa di Lega «Stasera abbiamo concesso due gol su calcio piazzato, il che è molto. Non è un problema di mentalità. Però dobbiamo essere migliori di, tutto qui. Dobbiamo migliorare, la risposta è questa. Non sono sicuro sia una questione di testa. Credo che il problema siano certe pratiche e certe abitudini».