Scuola e proteste No Dad, sit in davanti a sedi e provveditorati, gli studenti delle superiori: «Sempre più penalizzati»

Invece delle lezioni in aula la protesta fuori dalle scuole. Nel giorno in cui speravano di tornare a frequentare e a frequentarsi, una ventina di studenti della piattaforma No Dad, vicina ai...

Invece delle lezioni in aula la protesta fuori dalle scuole. Nel giorno in cui speravano di tornare a frequentare e a frequentarsi, una ventina di studenti della piattaforma No Dad, vicina ...

Covid. Scuola: sit-in in tutta Italia, 'riaprire in sicurezza'

Covid. Scuola: sit-in in tutta Italia, 'riaprire in sicurezza'. Parte la protesta di Priorità alla Scuola, 'vaccino ai docenti' ROMA, 07 GEN - Tutto è pronto di fronte agli istituti scolastici che a ...

