Sai consolare qualcuno? Le frasi che non si dovrebbero mai pronunciare (Di giovedì 7 gennaio 2021) Stare accanto a una persona che soffre non è assolutamente semplice, poiché ci si muove all’interno di un campo minato di emozioni e le frasi si dicono per consolare, e che invece peggiorano la situazione, sono molte. Ecco quali sono e come evitarle. Purtroppo negli ultimi mesi le occasioni durante le quali ci siamo trovati L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Stare accanto a una persona che soffre non è assolutamente semplice, poiché ci si muove all’interno di un campo minato di emozioni e lesi dicono per, e che invece peggiorano la situazione, sono molte. Ecco quali sono e come evitarle. Purtroppo negli ultimi mesi le occasioni durante le quali ci siamo trovati L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

P0CHIMON : @hobooyouniverse ... STQVO FACENDO IL THREAD AMO POTEVI MUTARLO ???????????? se ti può consolare E LO SCRIVO SOTTO COSÌ H… - ErMicione00 : @pennynotflynn sai da chi farti consolare. - sara_facchini : @elebruuum So che sai cosa significa... è stato il mio primo tutto. E sono stati 15 bellissimi anni con lui... lo a… - bubijoonie : RT @xvoirtae: @_xNamjOon maddy grazie, ti voglio tanto bene anche io. Hai delle bellissime parole per consolare tutti e un cuore immenso. S… - xvoirtae : @_xNamjOon maddy grazie, ti voglio tanto bene anche io. Hai delle bellissime parole per consolare tutti e un cuore… -