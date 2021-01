Rocio Munoz Morales colpisce | confessione inaspettata

(Di giovedì 7 gennaio 2021)emoziona, l’attrice spagnola sui social ha fatto una dedica speciale alla persone che ha reso la sua vita ancora più bella: ecco chi è. foto facebookSi parla ancora una volta di amore e lo si fa con una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, l’attrice spagnola ha fatto una dolcissima dedica social al suo compagno Raoul Bova. I due hanno in pochi anni costruito una bellissima famiglia dopo essersi conosciuti sul set di Immaturi, il viaggio e dopo aver detto addio alle loro passate relazione e la cosa ancora oggi non fa altro che renderli felici. Le sue parole sono piaciute davvero a tutti, compresi i suoi follower che nei commenti scrivono: “siete l’essenza dell’amore”, ma prima di andare avanti scopriamo insieme quale sono state le parole della donna per il compagno. LEGGI ...

Ultime Notizie dalla rete : Rocio Munoz

CheNews.it

Non occorrono necessariamente capelli da Raperonzolo per provare a cimentarsi in acconciature facili, ma d'effetto. Ecco qualche proposta per capelli di media lunghezza ...Una spy comedy fuori di testa, dove i protagonisti sono... dei cani con le voci di Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara d’Urso e Marco Bocci ...