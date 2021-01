Omceo Roma: pianto Tpl pronto o meglio rimandare apertura (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Le scuole sono state un elemento di diffusione di contagio, ma certo non il piu’ importante. Il problema e’ quello che avviene intorno al mondo della scuola, cioe’ gli spostamenti con i trasporti pubblici e la socializzazione dei ragazzi all’esterno delle aule.” “Per questo ritengo che, se in questo momento non ci sono tutte le ‘carte in regola’, cioe’ se all’esterno delle scuole non e’ ancora tutto pronto, sarebbe preferibile rimandare la loro riapertura”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021)– “Le scuole sono state un elemento di diffusione di contagio, ma certo non il piu’ importante. Il problema e’ quello che avviene intorno al mondo della scuola, cioe’ gli spostamenti con i trasporti pubblici e la socializzazione dei ragazzi all’esterno delle aule.” “Per questo ritengo che, se in questo momento non ci sono tutte le ‘carte in regola’, cioe’ se all’esterno delle scuole non e’ ancora tutto, sarebbe preferibilela loro ri”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire.

MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Magi, Omceo Roma: “i medici si stanno vaccinando”: “I medici si stanno vaccinando” contro il Covid-19. Lo aff… - NurseTimes : ?? Nurse Times Magi, Omceo Roma: “i medici si stanno vaccinando”: “I medici si stanno vaccinando” contro il Covid-19… - omceoroma : RT @VSalute4: #VaccinoAntiCovid, @omceoroma raggiunge intesa con @RegioneLazio per vaccinare tutti gli operatori sanitari >>> https://t.co… - GuineeTags : RT @VSalute4: #VaccinoAntiCovid, @omceoroma raggiunge intesa con @RegioneLazio per vaccinare tutti gli operatori sanitari >>> https://t.co… - VSalute4 : #VaccinoAntiCovid, @omceoroma raggiunge intesa con @RegioneLazio per vaccinare tutti gli operatori sanitari >>>… -

Ultime Notizie dalla rete : Omceo Roma Magi, Omceo Roma: “i medici si stanno vaccinando” Nurse Times Omceo Roma: iniziata fase operativa per vaccini a liberi professionisti

Roma - "Dalla Regione Lazio abbiamo avuto un'apertura completa a tutti i liberi professionisti che, se vorranno, potranno sottoporsi alla vaccinazione ...

Chirurgia estetica: boom con il lavoro da casa

Roma - "Dalla Regione Lazio abbiamo avuto un'apertura completa a tutti i liberi professionisti che, se vorranno, potranno sottoporsi alla vaccinazione ... “Lo smart-working come uno specchio”: boom per la chirurgia estetica secondo Emanuele Bartoletti, neo eletto nel Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici di Roma Nel settore della chirurgia estet ...