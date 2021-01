NFL, playoff 2020 – Ravens-Titans (Di giovedì 7 gennaio 2021) La seconda giornata di Wild Card si apre con la sfida tra Ravens e Titans. Le due squadre scendono in campo domenica 10, alle 19:05 ora italiana, al Nissan Stadium di Nashville. Baltimora centra la terza apparizione consecutiva ai playoff, dove si presenta come la quinta forza della AFC. Tennessee torna alla post season per il secondo anno di fila, una stagione dopo essere arrivata a un passo dal Super Bowl. La squadra allenata da Mike Vrabel si è aggiudicata il quarto slot. Ravens-Titans: rivincita di Baltimora o conferma di Tennessee? La sfida tra Ravens e Titans è la riproposizione del playoff di divisione, della stagione scorsa. In quell’occasione, Baltimora si è presentata da favorita, ma Tennessee, dopo aver battuto i Patriots, ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) La seconda giornata di Wild Card si apre con la sfida tra. Le due squadre scendono in campo domenica 10, alle 19:05 ora italiana, al Nissan Stadium di Nashville. Baltimora centra la terza apparizione consecutiva ai, dove si presenta come la quinta forza della AFC. Tennessee torna alla post season per il secondo anno di fila, una stagione dopo essere arrivata a un passo dal Super Bowl. La squadra allenata da Mike Vrabel si è aggiudicata il quarto slot.: rivincita di Baltimora o conferma di Tennessee? La sfida traè la riproposizione deldi divisione, della stagione scorsa. In quell’occasione, Baltimora si è presentata da favorita, ma Tennessee, dopo aver battuto i Patriots, ha ...

FFS_podcast : Pensavate che il #fantasyfootball non potesse più farvi del male quest'anno? Sbagliato! Unitevi alla Playoff Chall… - FP_15 : RT @matgand77: Il mese più bello dello sport USA sta per cominciare: tutte le gare dei playoff NFL in diretta su @DAZN_IT. Si parte con il… - RubenNovello : RT @rprat75: Playoff #NFL distanti solo 4 giorni. Ne ho parlato con i ragazzi di Touchdown Magazine... - fv_13 : RT @matgand77: Il mese più bello dello sport USA sta per cominciare: tutte le gare dei playoff NFL in diretta su @DAZN_IT. Si parte con il… - RobertoGotta : RT @matgand77: Il mese più bello dello sport USA sta per cominciare: tutte le gare dei playoff NFL in diretta su @DAZN_IT. Si parte con il… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL playoff Playoff 2020-2021, il quadro completo - NFL Periodico Daily - Notizie La TOP 10 di week 17 NFL

Nella nostra TOP 10 ripercorreremo quanto successo in tutte le partite NFL del weekend con il meglio ed il peggio di questa settimana.

Il riassunto di week 17 NFL

La domenica di football NFL più incandescente dell'anno si è conclusa con tanti verdetti e mille emozioni, che vi riassumiamo come abitudine.

Nella nostra TOP 10 ripercorreremo quanto successo in tutte le partite NFL del weekend con il meglio ed il peggio di questa settimana.La domenica di football NFL più incandescente dell'anno si è conclusa con tanti verdetti e mille emozioni, che vi riassumiamo come abitudine.