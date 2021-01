Moderna, via libera Aifa a vaccino/ Bancel "Potrebbe proteggere dal Covid per 2 anni" (Di giovedì 7 gennaio 2021) vaccino Moderna, via libera dall'Aifa. Secondo Bancel, ad dell'azienda, "Potrebbe proteggere dal Covid per 2 anni" ed essere efficace anche contro varianti Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021), viadall'. Secondo, ad dell'azienda, "dalper 2" ed essere efficace anche contro varianti

TgLa7 : #Ema, via libera al vaccino di #Moderna. E' il secondo che riceve approvazione agenzia dopo ok a Pfizer - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna. E' il secondo che riceve l'approvazione dell'Agenzia europea del f… - Corriere : Moderna, via libera dell’Ema. È il secondo vaccino autorizzato in Ue dopo l’ok a Pfize... - zazoomblog : Vaccino Moderna arriva il via libera anche dallAifa - #Vaccino #Moderna #arriva #libera - MarianoDePersio : RT @Cartabellotta: Da #AIFA via libera al #vaccino #Moderna ??Indicato da 18 anni ??2 dosi a distanza di 4 settimane ??Immunità a 2 settimane… -