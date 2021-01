Minaccia la ex e lancia bomba carta sul balcone di casa sua. 'Se ti fidanzi con un altro ti uccido' (Di giovedì 7 gennaio 2021) A Cornaredo, nel Milanese, i carabineri hanno arrestato un 21enne albanese , nullafacente già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di atti persecutori e danneggiamento aggravato nei ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) A Cornaredo, nel Milanese, i carabineri hanno arrestato un 21enne albanese , nullafacente già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di atti persecutori e danneggiamento aggravato nei ...

