Maria Chindamo non si è piegata: “Uccisa e data in pasto ai maiali” (Di giovedì 7 gennaio 2021) La terribile vicenda raccontata da un collaboratore di giustizia, evidenziano l’orrore e la disumanità di cui è capace un uomo. Maria Chindamo (Facebook)Una vicenda terrificante, un vero e proprio orrore, che ha coinvolto chi no ha voluto cedere alle minacce, alla sopraffazione, alla legge del più forte e prepotente che domina chiunque si metta sulla sua strada, magari intralciandone qualche affare. Maria Chindamo, è morta per non aver ceduto alle minacce, per non essersi arresa al sopruso di chi voleva comandare in casa sua, di chi ha fatto della prepotenza e della violenza, l’unico codice di vita. Le parole di un collaboratore di giustizia, Antonio Cossidente, riferite alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che indaga sulla vicenda sella sparizione della donna, avvenuta il 6 maggio ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 gennaio 2021) La terribile vicenda raccontata da un collaboratore di giustizia, evidenziano l’orrore e la disumanità di cui è capace un uomo.(Facebook)Una vicenda terrificante, un vero e proprio orrore, che ha coinvolto chi no ha voluto cedere alle minacce, alla sopraffazione, alla legge del più forte e prepotente che domina chiunque si metta sulla sua strada, magari intralciandone qualche affare., è morta per non aver ceduto alle minacce, per non essersi arresa al sopruso di chi voleva comandare in casa sua, di chi ha fatto della prepotenza e della violenza, l’unico codice di vita. Le parole di un collaboratore di giustizia, Antonio Cossidente, riferite alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che indaga sulla vicenda sella sparizione della donna, avvenuta il 6 maggio ...

petergomezblog : “Maria Chindamo è stata macinata col trattore o data in pasto ai maiali”: le rivelazioni di un pentito sull’imprend… - Agenzia_Ansa : Rivelazioni di un pentito sull'imprenditrice calabrese scomparsa: 'uccisa e fatta a pezzi'. Il corpo di Maria… - repubblica : Un pentito: 'L'imprenditrice reggina Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali' - solounastella : RT @Misurelli77: Un pentito rivela: 'L'imprenditrice reggina Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali' Abbiamo l'organizzazione crim… - ERivetta : RT @Misurelli77: Un pentito rivela: 'L'imprenditrice reggina Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali' Abbiamo l'organizzazione crim… -