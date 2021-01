Le mille sponde del Medioevo

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 8 gennaio 2021) In un mondo globale qual è il nostro ci sono due atteggiamenti tipici nei confronti della storia: da una parte, la ricerca di «piccole patrie» nelle quali rifugiarsi, magari da rivendicare contro la fluidità dell’epoca contemporanea; dall’altra, il proiettare sul passato la globalità del presente, riconoscendo che viaggiare, migrare, scoprire, sono stati fenomeni connaturati all’essere umano. VIAGGIANO ANCHE le malattie, come sappiamo bene in questi mesi di pandemia; e allo stesso tempo, volgendoci al passato, scopriamo che i morbi camminavano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.