La rivincita dei videogiochi lenti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Non si spara, non si lotta. In molti casi non ci sono nemmeno enigmi da risolvere. Per i duri e puri erano (sono) solo walking simulator, da non considerare nemmeno come. La definizione stessa era stata coniata, in senso dispregiativo, proprio per prenderne le distanze. Eppure il genere, che rientri o meno nella categoria dei videogame (dai confini più elastici e sperimentali di quanto si pensi) comincia a farsi strada, guadagnare successi e riconoscimenti. Sono avventure poco avventurose in ambientazioni spesso maestose, con massima cura per i dettagli, sorta di quadri tridimensionali in cui i giocatori possono muoversi indisturbati, seguendo le regole classiche della fisica (per capirsi, niente salti improbabili lungo i burroni). A prevalere è la storia. Al posto degli agguati ci sono enigmi da risolvere, sviluppati lungo una serie di eventi in ...