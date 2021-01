Intel Rocket Lake-S: svelata ufficialmente la data di uscita (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo la conferma su un forum di MSI di qualche giorno fa, arriva finalmente l’ufficialità sulla data di uscita delle CPU Intel Rocket Lake-S Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia della conferma di MSI della data di uscita delle CPU Intel Rocket Laks-S prevista da diversi rumor. Mentre la conferma di MSI derivava solamente da un post su un forum, adesso arriva finalmente una conferma ufficiale grazie al comunicato di Gigabyte sulle sue schede madri Z490. L’azienda ha annunciato infatti che tutte le sue schede madri Z490 con supporto hardware al PCIe 4.0 saranno pienamente compatibili con le CPU Intel di undicesima generazione grazie ad un aggiornamento del BIOS. Gigabyte: confermata ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo la conferma su un forum di MSI di qualche giorno fa, arriva finalmente l’ufficialità sulladidelle CPU-S Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia della conferma di MSI delladidelle CPULaks-S prevista da diversi rumor. Mentre la conferma di MSI derivava solamente da un post su un forum, adesso arriva finalmente una conferma ufficiale grazie al comunicato di Gigabyte sulle sue schede madri Z490. L’azienda ha annunciato infatti che tutte le sue schede madri Z490 con supporto hardware al PCIe 4.0 saranno pienamente compatibili con le CPUdi undicesima generazione grazie ad un aggiornamento del BIOS. Gigabyte: confermata ...

