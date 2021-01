Grande Fratello Vip, un aereo per i Gregorelli inviperisce Giulia Salemi (VIDEO) (Di giovedì 7 gennaio 2021) I fan dei Gregorelli inviano un aereo che fa inviperire Giulia Salemi, e incoraggia Tommaso Zorzi a vincere il Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 7 gennaio 2021) I fan deiinviano unche fa inviperire, e incoraggia Tommaso Zorzi a vincere ilVip.

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - callmedenaisa : RT @star3star3: Frecciatina “scherzosa” di tommy per pier ?? + finale comico con zelletta OGGI ABBIAMO PIÙ CINEMA DEL SOLITO AL GRANDE FRAT… - federico20056 : RT @star3star3: Frecciatina “scherzosa” di tommy per pier ?? + finale comico con zelletta OGGI ABBIAMO PIÙ CINEMA DEL SOLITO AL GRANDE FRAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, "quanto ha giocato". Elisabetta Gregoraci, la più clamorosa delle confidenze intime su Pretelli LiberoQuotidiano.it Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello scoppia in lacrime: "Stanca di soffrire"

"Sono stanca di soffrire", dice Dayane Mello. La modella brasiliana - decisamente una delle grandi protagoniste di questo Grande Fratello Vip 5 - si lascia andare in un pianto liberatorio. a consolarl ...

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi su Dayane: 'Adesso si è avvicinata a Mario'

Parlando con Cecilia Capriotti, Giulia ha sottolineato la vicinanza fra Dayane e Mario: la Salemi è convinta che Mello voglia una liaison.

"Sono stanca di soffrire", dice Dayane Mello. La modella brasiliana - decisamente una delle grandi protagoniste di questo Grande Fratello Vip 5 - si lascia andare in un pianto liberatorio. a consolarl ...Parlando con Cecilia Capriotti, Giulia ha sottolineato la vicinanza fra Dayane e Mario: la Salemi è convinta che Mello voglia una liaison.