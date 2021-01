Governo: Rosato, Conte attivissimo ma non vedo responsabili (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA, 07 GEN - "Il presidente del Consiglio ci ha anticipato che andremo in Aula, leggo sui giornali che ha i senatori, qualcuno lo ha recuperato da Italia Viva. Tutte cose che a noi non risultano ma facciamo finta che sia tutto vero quello che leggiamo sui giornali. vedo invece il ... Leggi su ansa (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA, 07 GEN - "Il presidente del Consiglio ci ha anticipato che andremo in Aula, leggo sui giornali che ha i senatori, qualcuno lo ha recuperato da Italia Viva. Tutte cose che a noi non risultano ma facciamo finta che sia tutto vero quello che leggiamo sui giornali.invece il ...

Ettore_Rosato : Io non ho perso la voglia di fare politica. L’Italia stava già male prima del #Covid e dopo un disastroso governo C… - cristianovilla9 : Quindi #Conte rilancia, poco, su facebook e @ItaliaViva @matteorenzi @meb @marattin @Ettore_Rosato @davidefaraone… - giornaleradiofm : Governo: Rosato, Conte attivissimo ma non vedo responsabili #Approfondimenti - _RRDesign_ : @Ettore_Rosato @ilfoglio_it Siete ridicoli oltre che avvoltoi... ormai il processo di ri-evoluzione della politica… - zazoomblog : Governo: Rosato le elezioni non ci saranno - #Governo: #Rosato #elezioni #saranno -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Rosato Governo: Rosato, Conte attivissimo ma non vedo responsabili - Ultima Ora Agenzia ANSA Conte prepara il rimpasto: «Rafforzare maggioranza». Renzi: «Se non è in grado, tocca ad altri»

Chiede coesione alla sua maggioranza, il premier Giuseppe Conte per poter rafforzare anche la solidità della squadra di governo; il rimpasto sembra più vicino.

Governo: Rosato, Conte attivissimo ma non vedo responsabili

ROMA, 07 GEN - "Il presidente del Consiglio ci ha anticipato che andremo in Aula, leggo sui giornali che ha i senatori, qualcuno lo ha recuperato da Italia Viva. Tutte cose che a noi non risultano ma ...

Chiede coesione alla sua maggioranza, il premier Giuseppe Conte per poter rafforzare anche la solidità della squadra di governo; il rimpasto sembra più vicino.ROMA, 07 GEN - "Il presidente del Consiglio ci ha anticipato che andremo in Aula, leggo sui giornali che ha i senatori, qualcuno lo ha recuperato da Italia Viva. Tutte cose che a noi non risultano ma ...