God of War Ragnarok su PS5 ma anche su PS4? L' esclusiva potrebbe davvero essere cross-gen

Dalla sua rivelazione ufficiale lo scorso anno, non abbiamo sentito molto parlare di God of War Ragnarok. Non sappiamo nemmeno se il nome del nuovo capitolo sarà Ragnarok o qualcos'altro. Tuttavia, David Jaffe, un ex Santa Monica e papà della serie, ritiene che il prossimo titolo sarà un gioco cross-gen. Durante il suo streaming di God of War del 2018, David Jaffe ha risposto a un fan riguardo alle piattaforme target di God of War Ragnarok e ha detto di essere sicuro che il gioco sarà disponibile su PS4 e PS5. Ovviamente, questo non conferma nulla in quanto Jaffe probabilmente non ha nulla a che fare con il nuovo gioco God of War, ma non sarebbe una grande sorpresa se la sua opinione si rivelasse vera. Come menzionato da Jaffe, Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive ...

