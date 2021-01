Giulia Salemi “attacca” Dayane Mello sempre più vicina a Mario Ermito: frutto di una strategia? – VIDEO (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giulia Salemi ha attaccato Dayane Mello chiacchierando con Cecilia Capriotti. A poche ore distanza dalle esternazioni di Tommaso Zorzi, che hanno già fatto discutere la rete, anche l’influencer power ha tirato in ballo Mario Ermito, coinquilino del Grande Fratello Vip molto vicino alla modella brasiliana. Giulia Salemi “attacca” Dayane Mello sempre più vicina a Mario... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 7 gennaio 2021)hatochiacchierando con Cecilia Capriotti. A poche ore distanza dalle esternazioni di Tommaso Zorzi, che hanno già fatto discutere la rete, anche l’influencer power ha tirato in ballo, coinquilino del Grande Fratello Vip molto vicino alla modella brasiliana.più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

