Francesco, un Papa da copertina per un 2021 di speranza (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI - Papa Francesco sulla copertina di Vanity Fair. È la seconda volta di Bergoglio sul settimanale di cultura, bellezza, moda e lifestyle. La rivista nel luglio 2013, dopo il viaggio del Pontefice a Lampedusa, lo aveva nominato "uomo dell'anno". Ora a Francesco il settimanale affida il compito di aprire il 2021 con il messaggio di amore e speranza: "Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo diventare una grande famiglia umana". "Avevamo un sogno, a Vanity Fair, per la fine del 2020: iniziare l'anno nuovo con un messaggio di Papa Francesco, affidare a lui il compito di aprire il 2021 con la fiducia in un domani migliore", scrive nel suo editoriale il direttore Simone Marchetti. "Nei mesi scorsi, abbiamo parlato a lungo con i suoi ... Leggi su agi (Di giovedì 7 gennaio 2021) AGI -sulladi Vanity Fair. È la seconda volta di Bergoglio sul settimanale di cultura, bellezza, moda e lifestyle. La rivista nel luglio 2013, dopo il viaggio del Pontefice a Lampedusa, lo aveva nominato "uomo dell'anno". Ora ail settimanale affida il compito di aprire ilcon il messaggio di amore e: "Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo diventare una grande famiglia umana". "Avevamo un sogno, a Vanity Fair, per la fine del 2020: iniziare l'anno nuovo con un messaggio di, affidare a lui il compito di aprire ilcon la fiducia in un domani migliore", scrive nel suo editoriale il direttore Simone Marchetti. "Nei mesi scorsi, abbiamo parlato a lungo con i suoi ...

