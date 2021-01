Ema autorizza il vaccino Moderna | come funziona e quante dosi arriveranno in Italia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella giornata di ieri l’Ema (European Medicines Agency) ha dato l’zione condizionale alla somministrazione, sulla popolazione europea, del. Si tratta del secondoto, dopo quello di Pfizer-BioNTech, per la lotta al virus Sars-Cov-2. Già definita la quantità diche verrà fornita all’nei primi mesi del 2021 e le modalità di stoccaggio e conservazione del prodotto. Con un comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri, Ema ha chiarito su quali basi hato l’utilizzo del, specificando chi potrà essere vaccinato per ora. I dati della sperimentazione: quanto è efficace Il, ha specificato l’Ema, ha garantito ...

Nella giornata di ieri l'Ema (European Medicines Agency) ha dato l'autorizzazione condizionale alla somministrazione, sulla popolazione europea, del vaccino Moderna. Si tratta del secondo vaccino auto ...