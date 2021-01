Disabile aggredito e rapinato a Terni, arrestate due persone (Di giovedì 7 gennaio 2021) Terni: un Disabile di 51 anni subisce un aggressione e i rapinatori, che sfruttano le sue difficoltà, lo picchiano a calci e pugni per impossessarsi del portafoglio: finiti in arresto Nel pomeriggio del 4 dicembre scorso, un Disabile di 51 anni di Terni esce di casa con l’aiuto del suo carrellino per gettare i rifiuti, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 7 gennaio 2021): undi 51 anni subisce un aggressione e iri, che sfruttano le sue difficoltà, lo picchiano a calci e pugni per impossessarsi del portafoglio: finiti in arresto Nel pomeriggio del 4 dicembre scorso, undi 51 anni diesce di casa con l’aiuto del suo carrellino per gettare i rifiuti, L'articolo proviene da YesLife.it.

TERNI - Sorpreso alle spalle, costretto a terra e ridotto al silenzio con una mano premuta sulla bocca, preso a calci e pugni per 160 euro. Un blitz selvaggio, durato pochi attimi da incubo per un 51 ...

Una donna ventenne e un uomo di 41 anni sono diventati gli aguzzini di un disabile di mezza età, colpito alle spalle e poi rapinato. Sorpreso alle spalle, costretto a terra e ridotto al silenzio con una mano premuta sulla bocca, preso a calci e pugni per 160 euro. Un blitz selvaggio, durato pochi attimi da incubo per un 51enne.