DayDreamer anticipazioni puntata del 14 gennaio 2021 | la proposta di Yigit

Nella puntata di domenica 14 gennaio della soap opera turca DayDreamer vedremo Yigit proporre un lavoro a Sanem dopo aver scoperto il suo segreto. Il giovane infatti entrerà in possesso del suo diario scovando i suoi desideri e dunque intercettando i suoi sogni. In questo modo riuscirà ad ottenere la sua attenzione…. Yigit ha un piano riuscire a convincere Sanem a separarsi completamente da Can. Per farlo decide di giocare d'anticipo e dunque proporle di andare a lavorare nella sua azienda. Ovviamente la giovane è molto felice all'idea di crescere professionalmente, anche se è ben consapevole del dissenso del suo ex amato di fronte a questa nuova proposta lavorativa. Quello che Sanem non sa è che Yigit ha letto il suo diario e di conseguenza ha agito solo per ...

