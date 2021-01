Cutrone cambia agente e strizza l’occhio a una squadra di serie A (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cutrone ha annunciato di aver cambiato agente: l’attaccante si è unito alla scuderia di Federico Pastorello e ora aspira al ritorno in Italia Patrick Cutrone cambia agente per rilanciarsi. La parabola del ventiduenne attaccante di Como sembra essersi un po’ eclissata. L’esperienza alla Fiorentina non si è rivelata felice così come si sarebbe aspettato e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 gennaio 2021)ha annunciato di averto: l’attaccante si è unito alla scuderia di Federico Pastorello e ora aspira al ritorno in Italia Patrickper rilanciarsi. La parabola del ventiduenne attaccante di Como sembra essersi un po’ eclissata. L’esperienza alla Fiorentina non si è rivelata felice così come si sarebbe aspettato e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Sul fronte uscite, occhio a Patrick Cutrone, su cui stanno per piombare pesantemente Sampdoria e quel Parma titolare del cartellino di Inglese. Niente riscatto del Nantes, Lafont tornerà a Firenze. Tu ...

