Corsi di lingua italiana in Niger

Il sito dell'Ambasciata italiana in Niger di cui l'Ambasciatore Marco Prencipe, informa che dopo il successo del primo corso di italiano in Niger, il 9 dicembre 2020 alle ore 17 ha avuto inizio un nuovo ciclo di lezioni presso il CCFN, tenuto da un professore madrelingua. Per iscriversi si prega di inviare una mail a coursdelangues@ccfnjeanrouch.org con i propri dati anagrafici e un documento di identità allegato. La promozione linguistica costituisce ormai una parte consolidata della strategia di promozione integrata messa in campo dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiana a sostegno del Sistema Paese. Gli oltre due milioni di studenti di italiano nel mondo frequentano Corsi erogati dai soggetti che all'estero contribuiscono alla diffusione

