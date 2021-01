Comune: iniziano interventi manutenzione su monumenti e fontane (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Il 13 gennaio la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali avviera’, salvo condizioni metereologiche avverse, una serie di interventi di manutenzione che prevede il monitoraggio dello stato conservativo delle tre fontane di piazza Navona, il diserbo e la riadesione di frammenti sulle fontane di piazza del Popolo, la disinfezione delle facciate degli edifici di piazza del Campidoglio e operazioni manutentive sulla Fontana di Trevi. Cosi’ in una nota il Comune di Roma. Il primo intervento riguardera’ la Fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona, avra’ la durata di circa 15 giorni e sara’ realizzato previo svuotamento della vasca e collocazione di una recinzione metallica. Sara’ ripristinata la porzione inferiore della bocca della scultura del leone (sul lato est) distaccatasi il 18 agosto 2020 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Il 13 gennaio la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali avviera’, salvo condizioni metereologiche avverse, una serie didiche prevede il monitoraggio dello stato conservativo delle tredi piazza Navona, il diserbo e la riadesione di frammenti sulledi piazza del Popolo, la disinfezione delle facciate degli edifici di piazza del Campidoglio e operazioni manutentive sulla Fontana di Trevi. Cosi’ in una nota ildi Roma. Il primo intervento riguardera’ la Fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona, avra’ la durata di circa 15 giorni e sara’ realizzato previo svuotamento della vasca e collocazione di una recinzione metallica. Sara’ ripristinata la porzione inferiore della bocca della scultura del leone (sul lato est) distaccatasi il 18 agosto 2020 ...

