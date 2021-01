Chi può vaccinarsi e chi deve prima consultare il medico: ecco le linee guida (Di giovedì 7 gennaio 2021) Risponde Aifa L’Agenzia italiana del farmaco ha steso le indicazioni per la somministrazione di Comirnaty della Pfizer-Biontech. Chi ha fatto il Covid, sì. Per bambini e ragazzi fino a 16 anni al momento non è raccomandato. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Risponde Aifa L’Agenzia italiana del farmaco ha steso le indicazioni per la somministrazione di Comirnaty della Pfizer-Biontech. Chi ha fatto il Covid, sì. Per bambini e ragazzi fino a 16 anni al momento non è raccomandato.

AlbertoBagnai : Jack dice che questo tweet non può essere rituittato perché rischia di generare violenza. Che grande paese deve ess… - HuffPostItalia : Facebook e Twitter insieme contro Trump. Le piattaforme scelgono chi può parlare - borghi_claudio : @Roberto54260655 Desidero che la gente quando ci sono elezioni muova le terga e vada a votare. E che chi è al gover… - sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: La scuola riprende in presenza. La Consulta: ‘Chi può vada in bici, ecco i nostri consigli’ - Ale79Friul : RT @cris_cersei: @maxdantoni Ah si? Agevolo occupazione del Parlamento del Wisconsin qualche anno fa. Ovviamente si lasciò correre e manco… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it