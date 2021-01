Calciomercato Juve: fatta per Reynolds, andrà per sei mesi al Benevento (Di venerdì 8 gennaio 2021) Calciomercato Juve: è in arrivo il terzino Bryan Reynolds che prima di approdare in bianconero andrà sei mesi al Benevento Secondo Gianluca Di Marzio è fatta per l’arrivo di Bryan Reynolds alla Juve. I bianconeri sono a un passo dal terzino del Dallas: il calciatore arriverà in sinergia con il Benevento, che lo avrà a disposizione fino al termine del campionato in corso. Questo perchè la Juventus al momento non può tesserare un nuovo giocatore extracomunitario e quindi utilizzerà questa formula. L’operazione verrà dunque conclusa dal club giallorosso, in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di dollari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021): è in arrivo il terzino Bryanche prima di approdare in bianconeroseialSecondo Gianluca Di Marzio èper l’arrivo di Bryanalla. I bianconeri sono a un passo dal terzino del Dallas: il calciatore arriverà in sinergia con il, che lo avrà a disposizione fino al termine del campionato in corso. Questo perchè lantus al momento non può tesserare un nuovo giocatore extracomunitario e quindi utilizzerà questa formula. L’operazione verrà dunque conclusa dal club giallorosso, in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di dollari. Leggi su Calcionews24.com

