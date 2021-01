Ajax, colpo in attacco: in arrivo Haller dal West Ham (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Ajax si rinforza in attacco: vicino l’acquisto dal West Ham di Sebastian Haller L’Ajax pesca dalla Premier League e si rinforza in attacco. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, i Lancieri sarebbero a un passo dall’acquisto di Sebastian Haller del West Ham. Il club olandese e quello londinese si sarebbero accordati per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, dilazionati in più. Il franco-ivoriano è atteso in queste ore ad Amsterdam per le visite mediche. Haller ritroverà all’Ajax Ten Hag, suo allenatore ai tempi dell’Utrecht. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’si rinforza in: vicino l’acquisto dalHam di SebastianL’pesca dalla Premier League e si rinforza in. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, i Lancieri sarebbero a un passo dall’acquisto di SebastiandelHam. Il club olandese e quello londinese si sarebbero accordati per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, dilazionati in più. Il franco-ivoriano è atteso in queste ore ad Amsterdam per le visite mediche.ritroverà all’Ten Hag, suo allenatore ai tempi dell’Utrecht. Leggi su Calcionews24.com

CrapanzanoRobin : RT @Falso_Nueve_IT: ?????? Sebastien #Haller sta svolgendo in questo momento le visite mediche con l'#Ajax. I Lancieri piazzano un colpo ?? per… - Falso_Nueve_IT : ?????? Sebastien #Haller sta svolgendo in questo momento le visite mediche con l'#Ajax. I Lancieri piazzano un colpo ??… - MCalcioNews : #Calciomercato #Ajax, vicino il colpo #Haller dal #WestHam: le cifre ? - MarcoYera : Beh, mica male l'Ajax! Bel colpo - CriticoMilanist : Haller al Ajax per 25 Milioni è un grande colpo. Agli olandesi mancava proprio questa tipo di punta. Curioso il WH come si muoverà da ora. -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax colpo Ajax, allarme colpi di testa: i ragazzi tra gli 8 e i 12 anni giocheranno con un pallone di gommapiuma Il Messaggero Ajax, colpo in attacco: in arrivo Haller dal West Ham

L’Ajax si rinforza in attacco: vicino l’acquisto dal West Ham di Sebastian Haller. L’Ajax pesca dalla Premier League e si rinforza in attacco. Secondo quanto riportato da LE ...

Il vero colpo di mercato dell’Inter

Per questo Conte sa bene che il vero ‘colpo’ può essere il ritorno a pieno regime di Stefano Sensi. Lo stesso era successo a Cagliari: lui entra, l’Inter segna tre gol. La grande differenza con Erikse ...

L’Ajax si rinforza in attacco: vicino l’acquisto dal West Ham di Sebastian Haller. L’Ajax pesca dalla Premier League e si rinforza in attacco. Secondo quanto riportato da LE ...Per questo Conte sa bene che il vero ‘colpo’ può essere il ritorno a pieno regime di Stefano Sensi. Lo stesso era successo a Cagliari: lui entra, l’Inter segna tre gol. La grande differenza con Erikse ...