Ziliani sfotte Llorente e il Napoli sprecone | “Prego | s’accomodi” “Grazie | non mi permetterei mai” 

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Su Twitter PaoloFernandoche nei minuti finali di-Spezia si ferma in area senza capirsi con i compagni e butta via una palla fondamentale per la squadra partenopea.simula un dialogo tra i giocatori del: “, si accomodi”. “, non mimai”. E così via. Pubblicando quattro foto eloquenti dell’ennesima azione sfumata da parte della squadra di Gattuso. –. –, non mimai. – Mi consenta: insisto. – Così mi mette in difficoltà. – Per così poco? Per me è un piacere. – Non so come ringraziarla. – Si figuri. – Allora… posso davvero? – Come no. (continua nella prossima ...