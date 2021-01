Test sugli animali, il divieto slitta ancora: insorge la LAV (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.323 del 31 dicembre 2020 , il termine è slittato di un anno. Il presidente LAV, Gianluca Felicetti ha espresso il proprio disappunto per l'accaduto e si è ... Leggi su yeslife (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.323 del 31 dicembre 2020 , il termine èto di un anno. Il presidente LAV, Gianluca Felicetti ha espresso il proprio disappunto per l'accaduto e si è ...

3) 'testare il vaccino sugli esseri umani non è etico' scrivono.A causa della nota mancanza di accuratezza del test #PCR…
Test sugli animali per alcool, tabacco e droghe: il divieto slitta di un altro anno
Sicuramente da sostenere con tante donazioni! Fermiamo i test sugli animali, la ricerca scientifica si è evoluta e non…

Dal 1° gennaio era previsto uno stop ai test sugli animali per alcool, tabacco e altre droghe d’abuso. Tale divieto, slittato già nei precedenti anni, non è scattato nemmeno per il 2021 e la sua entra ...

Screening sugli studenti, anche ad Ostuni pronto il piano comunale

Anche il comune di Ostuni nei prossimi giorni avvierà lo screening di massa per studenti, collaboratori ed insegnanti degli istituti scolastici della Città ...

