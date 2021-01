Scuole superiori, la mappa del rientro in presenza per ciascuna regione: le date scelte (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha fissato all’11 gennaio la data per il rientro delle Scuole superiori, ma molte regioni hanno deciso autonomamente: ecco la mappa dei rientri scolastici Dopo mesi di didattica a distanza (la cosiddetta DAD) le Scuole superiori si preparano per rientrare in presenza. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il decreto legge che contiene le nuove regole per il rientro a scuola delle Scuole secondarie di secondo grado e tutte le normative anti-covid. Come da decreto, la ripresa delle attività didattiche nelle Scuole superiori si prevede in presenza “per il 50% degli studenti a partire dal prossimo 11 gennaio” per poi arrivare intorno al 16 ad un 75%. Le ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha fissato all’11 gennaio la data per ildelle, ma molte regioni hanno deciso autonomamente: ecco ladei rientri scolastici Dopo mesi di didattica a distanza (la cosiddetta DAD) lesi preparano per rientrare in. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il decreto legge che contiene le nuove regole per ila scuola dellesecondarie di secondo grado e tutte le normative anti-covid. Come da decreto, la ripresa delle attività didattiche nellesi prevede in“per il 50% degli studenti a partire dal prossimo 11 gennaio” per poi arrivare intorno al 16 ad un 75%. Le ...

