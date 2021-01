Sampdoria, Keita: «Non temiamo nessuno, pronti a tutte le partite» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Keita Balde ha deciso la sfida contro l’Inter. Ecco le parole dell’attaccante dopo la vittoria contro i nerazzurri arrivata con un suo gol Keita Balde ha parlato dopo la vittoria contro l’Inter ai microfoni dei canali ufficiali della Sampdoria. Le sue parole. PRESTAZIONE – «Una grande Inter ma anche una grande Samp. Siamo pronti, disposti a lottare contro ogni avversario. Siamo consapevoli della forza della squadra se ci siamo tutti. Noi non teniamo nessuno, siamo pronti a tutte le partite». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021)Balde ha deciso la sfida contro l’Inter. Ecco le parole dell’attaccante dopo la vittoria contro i nerazzurri arrivata con un suo golBalde ha parlato dopo la vittoria contro l’Inter ai microfoni dei canali ufficiali della. Le sue parole. PRESTAZIONE – «Una grande Inter ma anche una grande Samp. Siamo, disposti a lottare contro ogni avversario. Siamo consapevoli della forza della squadra se ci siamo tutti. Noi non teniamo, siamole». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : #SerieA L'#Inter fallisce la prova del 9: fermata dagli ex #Candreva - #Keita e da super #Audero. Gioia #Sampdoria… - SerieA : La @sampdoria si porta ancora in avanti ?? #Keita firma il 2??-0?? #SampInter #SerieATIM #WeAreCalcio - sportli26181512 : Keita: 'Grande Sampdoria. Inter? Non guardo in faccia nessuno': Dopo la partita vinta contro l'Inter con un suo gol… - SerenaTimossi : @KeitaBalde e la mentalità vincente #SampdoriaInter #Samp #Sampdoria - fainformazione : A Marassi vince la legge dell'ex e la Samp super l'Inter per 2-1 La Sampdoria, nella 16.esima giornata di Serie A,… -