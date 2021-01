Ossoff dichiara vittoria in Georgia | è il più giovane senatore dai tempi di Biden | circa 50 anni fa

PalazzoAntonio : Anche la Repubblicana Georgia volta le spalle a Trump, basterà uno psicoterapeuta? Usa: Ossoff dichiara la vittoria… - ElenaOp14657178 : RT @globalistIT: - MichelaRoi : RT @Agenzia_Ansa: #Usa, #Ossoff dichiara la vittoria in #Georgia, verso doppietta dem #ANSA @ossoff - MichelaRoi : RT @globalistIT: - tisvampu : RT @globalistIT: -

WASHINGTON, JAN 6 - Il democratico Jon Ossoff ha rivendicato la vittoria nel secondo ballottaggio in Georgia per il Senato, quando con il 98% delle schede scrutinate è avanti 50,2% contro il 49,8% del ...Si preannuncia una disfatta per Trump e i repubblicani. La Cnn ha gia' dichiara ...I ballottaggi per i seggi al Senato in Georgia si preannunciano una disfatta per Trump. Georgia fa sognare i democrat ...