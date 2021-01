Nuovo picco di contagi in Gran Bretagna: 62000 nuovi casi, più di 1000 morti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il covid non accenna a rallentare nel Regno Unito, anche oggi un Nuovo record assoluto di morti e contagi, gli inglesi sono alle prese con le varianti più virulente del… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il covid non accenna a rallentare nel Regno Unito, anche oggi unrecord assoluto di, gli inglesi sono alle prese con le varianti più virulente del… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Mondo - Scoperta in Argentina 'variante di Rio de Janeiro'. Lo riferisce la Dpa. Sono stati 1.019 i morti nelle 24 ore. Il picco di 1.129 nuovi morti era stato segnato il 30 dicembre. RUSSIA - Oltre 1 ...

Oltre mille vite spezzate nella Marca, il tragico picco nell'ultimo mese

TREVISO - Oltre mille decessi. L’effetto del coronavirus assume proporzioni gigantesche nella Marca. Ieri sono mancate altre 26 persone. La triste conta dei lutti registrati in poco ...

