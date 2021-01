Modi corretti per pulire e non danneggiare arredi in cartongesso

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilè un materiale che in genere viene utilizzato per la realizzazione di tramezzi interni, pareti e soffitti. La versatilità di questo tipo di materiale e il suo prezzo conveniente lo rendono di largo uso. Infatti nelle abitazioni viene anche impiegato per realizzare mensole ofatti su misura. Perun mobile insi deve tener conto che questo materiale è costituito da una superficie liscia ed uniforme e una consistenza diversa dagli altri materiali. Si tratta di un materiale molto poroso e, quindi, bisogna fare attenzione quando lo si pulisce poiché non si possono utilizzare determinati prodotti o un eccesso di acqua perché può finire peri mobili. Foto: pixabay/Skitterphoto Uno deiperadeguatamente il ...