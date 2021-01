Milan-Juventus, anche Rebic e Krunic positivi al Covid dopo i bianconeri Alex Sandro e Cuadrado (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi al coronavirus. dopo i casi dei bianconeri Alex Sandro e Cuadrado, il Milan ha comunicato che anche due giocatori rossoneri salteranno il big match in programma questa sera (mercoledì, ore 20.45). Ma la partita, a questo punto, si giocherà? La risposta per il momento è affermativa. La società rossonera infatti ha comunicato in una nota che “tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo“. Allo stesso modo, la Juventus è partita per Milano: al momento sembra scongiurato, dunque, il rischio di rinvio del match. Ipotesi di cui aveva parlato la Asl di Torino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Antee Radesono risultatial coronavirus.i casi dei, ilha comunicato chedue giocatori rossoneri salteranno il big match in programma questa sera (mercoledì, ore 20.45). Ma la partita, a questo punto, si giocherà? La risposta per il momento è affermativa. La società rossonera infatti ha comunicato in una nota che “tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo“. Allo stesso modo, laè partita pero: al momento sembra scongiurato, dunque, il rischio di rinvio del match. Ipotesi di cui aveva parlato la Asl di Torino ...

AntoVitiello : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella gi… - juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - idolatrino : RT @capuanogio: Il #Milan sfida la #Juventus senza #Ibrahimovic, #Rebic, #Bennacer, #Krunic, #Gabbia, #Saelemaekers e #Tonali. A centrocamp… - FBlanconegro : RT @francescoceccot: Tranne Morata,Alex Sandro e Cuadrado tutti convocati per Milan-Juventus , inversione di marcia in tangenziale per i bu… -