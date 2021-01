Medici di base: "Impossibile vaccinare"/ "Noi in coda per immunizzarci" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La denucia della Fimmg: "Ad oggi proprio i Medici di base sono considerati tra le ultime linee nelle priorità per l'accesso all'immunizzazione" Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La denucia della Fimmg: "Ad oggi proprio idisono considerati tra le ultime linee nelle priorità per l'accesso all'immunizzazione"

BrunoVespa : Se abbiamo pochi vaccinatori perché non coinvolgere i medici di base e le farmacie con l’assistenza di un medico?@robersperanza - clapr71 : Invece di dire vacinazione entro agosto ,obiettivo primario di un gov sano. Democratico , mezzo medici base. Vaci… - marcoregni : RT @baseitaliaweb: 548 decessi, sempre troppi, finalmente acceleriamo sui vaccini. Utilizzare tutti i volontari, infermieri, medici di base… - fainformazione : I Medici di base: 'non siamo tra priorità. Se non vaccinati sarebbe un rischio' 'Finchè tutti i medici di famigl… - fainfosalute : I Medici di base: 'non siamo tra priorità. Se non vaccinati sarebbe un rischio' 'Finchè tutti i medici di famigl… -